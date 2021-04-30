Son dakika haberleri | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'li mevkidaşıyla güvenlik ve enerji konularını görüşecek
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Son dakika haberleri | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'li mevkidaşıyla güvenlik ve enerji konularını görüşecek

Son dakika haberleri | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'li mevkidaşıyla güvenlik ve enerji konularını görüşecek
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, gelecek hafta Kiev'i ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile güvenlik ve enerji konularını ele alacaklarını belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, gelecek hafta Kiev'i ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile güvenlik ve enerji konularını ele alacaklarını belirtti.

Bakan Kuleba, Ukrayna basınına, ABD'li mevkidaşının gelecek hafta gerçekleştireceği Kiev ziyaretini değerlendirdi.

Her şeyden önce gündemde güvenlik konusunun yer alacağını ifade eden Kuleba, enerji alanında da pek çok önemli konunun görüşüleceğini kaydetti.

Kuleba, ABD ile kısa sürede çeşitli seviyelerde görüşmeler gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Yani (görüşme için) zemin iyi hazırlandı. Dışişleri Bakanı ile kapsamlı bir görüşmemiz olacak." ifadesini kullandı.

Blinken'ın gelecek hafta Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere Kiev'e geleceği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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