Son dakika haberleri... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

02.02.2021 00:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 00:22
Son dakika haberleri... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Blinken ile gerçekleştirdikleri ilk görüşmede Ukrayna-ABD stratejik partnerliğinin önemini teyit ettiğini belirtti.

İki ülke ilişkilerinde yeni bir güne başlamak için karar kıldıklarını aktaran Kuleba, "ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan kararlı desteğine minnettarız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Hadise Sezen Aksu Yıldız Tilbe Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Okan Buruk Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler İzmir Milli Manisa Ahmetli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 00:23:35. #1.15#
title