Son dakika haberleri... Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna'nın doğusunda değişen statünün sizler tarafından kabul edilmemesini rica ediyoruz" dedi. - Haberler
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Son dakika haberleri... Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna'nın doğusunda değişen statünün sizler tarafından kabul edilmemesini rica ediyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri... Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba,

Bir son dakika haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna'nın doğusunda değişen statünün sizler tarafından kabul edilmemesini rica ediyoruz" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna'nın doğusunda değişen statünün sizler tarafından kabul edilmemesini rica ediyoruz" dedi. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı - Politika

Dmitro Kuleb, Ukrayna, Politika, Haberler

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