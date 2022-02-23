Son dakika haberleri... Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna'nın doğusunda değişen statünün sizler tarafından kabul edilmemesini rica ediyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bir son dakika haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna'nın doğusunda değişen statünün sizler tarafından kabul edilmemesini rica ediyoruz" dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna'nın doğusunda değişen statünün sizler tarafından kabul edilmemesini rica ediyoruz" dedi. - NEW YORK
İhlas Haber Ajansı - Politika