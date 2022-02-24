Son dakika haberleri | Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları bombardıman altında olduklarını açıkladı

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde sınır muhafızlarına ait yerlerin de bombardıman altında olduğunu duyurdu.

Açıklamada "Düşman sadece sınırdaki birimlere değil, geri plandaki yerlere de saldırıyor. Kiev bölgesinde Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nin noktaları bombalandı. Muhtemelen bir füze silahından" ifadelerini duyurdu.