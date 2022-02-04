Son dakika haberleri! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ülkemizin toprak bütünlüğüne, egemenliğimize ve Kırım konusuna aktif destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Ülkemizin toprak bütünlüğüne, egemenliğimize ve Kırım konusuna aktif destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim" dedi. Zelenskiy ayrıca, "Bu ziyaret Ukrayna'nın dostunun kimin olduğunu, kimin bizim yanımızda olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı'na katılmak üzere Ukrayna'ya geldi. Erdoğan ve Zelenskiy baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, Türkiye ve Ukrayna arasında 30 yıl önce başlayan diplomatik ilişkilere değinerek, "Tam 30 yıl önce Ukrayna ve Türkiye diplomatik ilişkilerini tesis etmeye başladı. Bugün bu 30 yıldır süren dostluğumuzu güzel anlaşmalarla taçlandırdık. Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı ve bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu anlaşmanın imzalanması, iş dünyası için yeni imkanlar, yatırım fırsatları ve refah düzeyinin artması demek. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 7 milyar dolarla bir rekor kırdı" dedi.

Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeni rekorlar kırma hedefine hızla ulaşılmasını sağlayacağını ifade eden Zelenskiy, "Ancak ülkelerimizde güvenlik ve barış olmadan bu mümkün değildir. Bundan dolayı bugünkü görüşülen konular arasında ülkemize karşı yapılan meydan okumalar ve bunlara yönelik atılacak barış adımları birinci sırada yer alıyordu. Ülkemizin toprak bütünlüğüne, egemenliğimize ve Kırım konusuna aktif destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Bu ziyaret Ukrayna'nın dostunun kimin olduğunu, kimin bizim yanımızda olduğunu gösteriyor. Bunu unutmayacağız ve yardıma ihtiyaç olduğunda her zaman hazır olacağız" dedi.

"Savaşın nerde biteceği önemli değil"

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yaparak iki ülke liderinin Türkiye'de görüşmesini sağlaması konusuna da değinen Zelenskiy, "Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim sebebiyle arabuluculuk yapan Türkiye'ye teşekkür ederim. Barış görüşmelerinin nerede yapılacağı, savaşa noktayı nerede koyacağımız önemli değildir. Önemli olan barıştır" ifadelerini kullandı.

"Bayraktar üretimine başlayacağız"

Baykar Makina tarafından üretilen insansız hava araçlarının Ukrayna'da üretileceğini duyuran Zelenskiy, "Baykar Makina'nın üretimini Ukrayna'da başlatacağız, genişleteceğiz ve yeni istihdamlar sağlayacağız" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika