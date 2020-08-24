Son dakika haberleri... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, girişimcileri ve yatırımcıları ülkesine çağırdı Gelen son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuştuğu tanıtım videosu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yabancı yatırımcıları ve girişimcileri ülkesine davet etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuştuğu tanıtım videosu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yabancı yatırımcıları ve girişimcileri ülkesine davet etti.

Zelenskiy, ülkesinin bağımsızlık gününde Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın yeniliklerde öncü bir ülke olduğunu belirterek, bilgi teknolojileri alanında yüzde 5 vergi uygulamasıyla girişimciler için cazip bir yer olduğunu aktardı.

Avrupa'nın en büyük ülkesi olarak Ukrayna'nın tarım sektörünün bütün dünyaya yetecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Acele edin. Ukrayna'yı beraber kurabilir ve hepimiz faydalanabiliriz. Tüm dünya Ukrayna'yla beraber zenginleşebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA