Son dakika haberleri... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, girişimcileri ve yatırımcıları ülkesine çağırdı
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Son dakika haberleri... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, girişimcileri ve yatırımcıları ülkesine çağırdı

Gelen son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuştuğu tanıtım videosu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yabancı yatırımcıları ve girişimcileri ülkesine davet etti.

24.08.2020 18:48 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:53

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuştuğu tanıtım videosu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yabancı yatırımcıları ve girişimcileri ülkesine davet etti.

Zelenskiy, ülkesinin bağımsızlık gününde Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın yeniliklerde öncü bir ülke olduğunu belirterek, bilgi teknolojileri alanında yüzde 5 vergi uygulamasıyla girişimciler için cazip bir yer olduğunu aktardı.

Avrupa'nın en büyük ülkesi olarak Ukrayna'nın tarım sektörünün bütün dünyaya yetecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Acele edin. Ukrayna'yı beraber kurabilir ve hepimiz faydalanabiliriz. Tüm dünya Ukrayna'yla beraber zenginleşebilir." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberleri... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, girişimcileri ve yatırımcıları ülkesine çağırdı

Kaynak: AA

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