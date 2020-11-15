Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Donbas'ta savaş kesinlikle sona erecek"
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Donbas'ta savaş kesinlikle sona erecek"

15.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 15.11.2020 11:20

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ta yaşayan Ukraynalılara Rusça seslenerek yakında savaşın biteceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ta yaşayan Ukraynalılara Rusça seslenerek yakında savaşın biteceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Covid-19 salgınına yakalandığı 9 Kasım'dan bu yana evinden çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Zelenskiy, yayınladığı videoda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Evinde karantinada olduğunu söyleyen Zelenskiy, tüm tedavi masraflarını kendisinin karşıladığını, bu masrafların milyonlarca dolar düzeyinde olmadığını, çok ekonomik bir tedavi süreci geçirdiğini ve bir süre daha çalışmalarını evinden sürdürmek zorunda olduğunu söyledi. Kendisini iyi hissettiğini belirten Zelenskiy, bazı kişilerin hastalığına sevindiğini, bu duruma kendisinin çok üzüldüğünü ifade etti. Hastalığın kendisini korumayan herkese bulaşabileceğini kaydeden Zelenskiy, "Duruma objektif bir şekilde bakmamız gerekiyor. Salgın küresel boyutta yayıldıktan sonra virüsün bana bulaşmayacağını düşündüm. Ancak şunu anladım herkes risk altında ve güvenilir bir aşı bulunana dek bu devam edecek" dedi.

Ukrayna'da 2014'te Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından Kiev yönetiminden ayrılan Donbas Bölgesi'ni geri kazanmak için çabalarını sürdüren Zelenskiy, bu bölgede yaşayan halka seslendi. Rusça konuşan Zelenskiy, "İşgal altındaki topraklarda bulunan Ukraynalılara seslenmek istiyorum. Tüm gerçekleri kendiniz görebilirsiniz. Ukrayna'nın kapıları size sonuna kadar açık. Savaş kesinlikle sona erecek ve artık bir sınır kontrol noktasına ihtiyacımız olmayacak. Ukrayna bunun için elinden geleni yapıyor" dedi.

Zelenskiy, bölgede barışı sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donbas ve Luhansk yöneticilerinin buna engel olduğunu savundu.

-İHA-

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Donbas'ta savaş kesinlikle sona erecek'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Donbas'ta savaş kesinlikle sona erecek'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Donbas'ta savaş kesinlikle sona erecek'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Donbas'ta savaş kesinlikle sona erecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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