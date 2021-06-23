Son dakika haberleri... Ukrayna'dan Rusya'nın İngiliz savaş gemisine açtığı uyarı ateşinin ardından NATO'ya iş birliği çağrısı
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Son dakika haberleri... Ukrayna'dan Rusya'nın İngiliz savaş gemisine açtığı uyarı ateşinin ardından NATO'ya iş birliği çağrısı

Son dakika haberleri... Ukrayna'dan Rusya'nın İngiliz savaş gemisine açtığı uyarı ateşinin ardından NATO'ya iş birliği çağrısı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine açtığı uyarı ateşi sonrasında Ukrayna ve NATO müttefiklerinin Karadeniz'de nitelikli iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine açtığı uyarı ateşi sonrasında Ukrayna ve NATO müttefiklerinin Karadeniz'de nitelikli iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yaşanan krizin Ukrayna'nın pozisyonunun açık bir ispatı olduğunu ifade etti.

Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rusya'nın provokatif eylemlerinin ve Kırım'ı ilhakı ile silahlandırmasının Ukrayna ve müttefiklerine sürekli bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Kuleba, ülkesi ve NATO müttefiklerinin Karadeniz'de nitelikli iş birliğine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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