Son dakika haberleri! Ukrayna'da yıldırım düşen evin çatısında yangın
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Son dakika haberleri! Ukrayna'da yıldırım düşen evin çatısında yangın

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre - Ukrayna'da yıldırım düşen evin çatısında yangın Ukrayna'da müstakil bir eve yıldırım düşmesi sonucu evin çatı katında yangın çıktı.

- Ukrayna'da yıldırım düşen evin çatısında yangın

KİEV - Ukrayna'da müstakil bir eve yıldırım düşmesi sonucu evin çatı katında yangın çıktı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Belogorodka kasabasında bir evin çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesinin ardından evin çatı katında yangın çıktı. Evin bölgede bulunan diğer evlerden uzak olması olası faciayı engelledi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatı katının tamamen alevlere teslim olmasının ardından olaya müdahale ederken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan veya hayatını kaybeden biri olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Son dakika haberleri! Ukrayna'da yıldırım düşen evin çatısında yangın
Son dakika haberleri! Ukrayna'da yıldırım düşen evin çatısında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin

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