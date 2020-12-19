Son dakika haberleri: Ukrayna'da son 24 saatte 11 bin 742 yeni koronavirüs vakası

Bir son dakika haberine göre Ukrayna'da son 24 saatte 11 bin 742 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 11 bin 742 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 956 bin 123'e ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 11 bin 742 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 956 bin 123'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 213 artarak toplamda 16 bin 469'a çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı