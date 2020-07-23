Son dakika haberleri! Ukrayna'da rehin aldığı polisi serbest bırakan saldırgan ormanlık alana kaçtı Gelen son dakika haberine göre Ukrayna'da polisi rehin alan saldırgan Roman Skrypnik, Kiev'e hareket ettikten sonra rehineyi bırakıp ormanlık alana kaçtı.

Ukrayna'da polisi rehin alan saldırgan Roman Skrypnik, Kiev'e hareket ettikten sonra rehineyi bırakıp ormanlık alana kaçtı.

Ukrayna'nın Poltava kentinde daha önce uyuşturucu satıcılığından sabıkası bulunan 32 yaşındaki Roman Skrypnik isimli şahıs, araba hırsızlığından dolayı gözaltına alınmak istendi. Gözaltı işlemi sırasında polis memurlarından birini rehin alan saldırgan yanındaki RGD-5 tipi el bombasını çıkardı. Saldırgan polislerden kendisini tutuklamamasını ve bölgeden uzaklaşmasına izin vermesini talep etti. Bölgenin Soruşturma Komitesi Başkanı polis Vitaliy Shiyan ile pazarlıklara başlayan saldırgan rehine takasını kabul etti. Buna göre rehin tuttuğu polis memurunu salıveren saldırgan, pazarlık ettiği soruşturma komitesi başkanını rehin alarak araçla Kiev'e hareket etti. Polis ekipleri tarafından takip edilen saldırgan, rehin aldığı polisi araçta bırakarak ormanlık alana kaçtı.

Poltava Polis Departmanı Müdürü Roman Grishin saldırganın araca bindikten sonra tarla yoluna daldığını, ardından ormanlık bir alanda takip edilmesinden rahatsız olduğu için rehin aldığı polisi araç içerisinde bırakarak ormanlık alana kaçtığını belirtti. Grishin, rehinenin sağlık durumunun iyi olduğunu aktarırken ormanlık alana kaçan saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi. - KİEV

Kaynak: İHA