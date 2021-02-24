Son dakika haberleri... Ukrayna'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama çalışmalarına başlandı
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Son dakika haberleri... Ukrayna'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama çalışmalarına başlandı

24.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:56
Son dakika haberleri... Ukrayna'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama çalışmalarına başlandı

Son dakika haberler: Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kitlesel aşılamaya geçildi.

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kitlesel aşılamaya geçildi.

Çerkası Bölgesi Valisi Aleksandr Skiçko'nun Facebook'tan yaptığı açıklamada, Çerkası Bölge Hastanesinde Kovid-19 biriminde doktor olan Yevgeniy Gorenko'nun ülkede ilk aşılanan kişi olduğunu bildirdi.

Aşılamanın ücretsiz ve gönüllülük esasına dayalı olarak yapıldığını aktaran Skiçko, sürecin 5 etaptan oluştuğunu ve ilk etapta Kovid-19 hastalarıyla ilgilenen sağlık personelinin aşılanacağını belirtti.

Skiçko, ikinci etapta kalan sağlık personelinin ve 80 yaş üstü kişilerin, üçüncü etapta asker, polis ve öğretmenlerin, dördüncü etapta 60-64 yaş arasındaki kişilerin ve son etapta tüm halkın aşılanacağını kaydetti.

Ülkeye dün 500 bin dozluk AstraZeneca aşısının ilk partisi Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla ulaşmıştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 850 kişide Kovid-19'a rastlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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