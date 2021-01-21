Ukrayna'da huzurevinde yangın: 15 ölü, 11 yaralı
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Ukrayna'da huzurevinde yangın: 15 ölü, 11 yaralı

21.01.2021 18:04 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:21
Ukrayna'da huzurevinde yangın: 15 ölü, 11 yaralı

Ukrayna'nın Harkiv kentinde bir huzurevinde çıkan yangında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın Harkiv kentinde bir huzurevinde çıkan yangında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Harkiv'de iki katlı bir huzurevinin ikinci katında bugün yerel saatle 15.00 sularında yangın çıktığı belirtildi. Yangında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, yangında 11 kişinin de yaralandığını açıkladı. İlk belirlemelere göre yangının elektrikli ısıtıcıların dikkatsiz kullanımı nedeniyle çıktığını aktaran Venediktova, soruşturmanın sürdüğünü belirtti. 100 metrekarelik alanda devam eden yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.


Ukrayna'da huzurevinde yangın: 15 ölü, 11 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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