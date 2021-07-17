Son dakika haberleri | Ukrayna'da helikopter düştü: 2 ölü
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Son dakika haberleri | Ukrayna'da helikopter düştü: 2 ölü

Son dakika haberleri | Ukrayna'da helikopter düştü: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Ukrayna'nın Nikolayev bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada pilot ve yolcu hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Nikolayev bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada pilot ve yolcu hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Nikolayev Bölgesi Acil Durumlar Servisi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, özel bir hava kuruluşuna ait olan MI-2 tipi helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirildi. Nikolayev bölgesinde bulunan Zayve köyünde düştüğü belirtilen helikopterin içindeki 1 pilot ve 1 yolcu olmak üzere toplam 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - KİEV

Son dakika haberleri | Ukrayna'da helikopter düştü: 2 ölü
Son dakika haberleri | Ukrayna'da helikopter düştü: 2 ölü
Son dakika haberleri | Ukrayna'da helikopter düştü: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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