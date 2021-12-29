Ukrayna'da hastanenin Covid-19 bölümünde yangın: 3 ölü, 3 yaralı - Haberler
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Ukrayna'da hastanenin Covid-19 bölümünde yangın: 3 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Ukrayna'da hastanenin Covid-19 bölümünde yangın: 3 ölü, 3 yaralı Ukrayna'nın Kosiv kentinde bir hastanenin Covid-19 bölümünde çıkan yangında 3 hasta hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

- Ukrayna'da hastanenin Covid-19 bölümünde yangın: 3 ölü, 3 yaralı

KİEV - Ukrayna'nın Kosiv kentinde bir hastanenin Covid-19 bölümünde çıkan yangında 3 hasta hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın Ivano-Frankivsk bölgesindeki Kosiv kentindeki bir hastanede dün gece saatlerinde Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bölümde yangın çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada, yangında 3 hastanın olay yerinde hayatını kaybettiği, 3 sağlık çalışanının ise yaralandığı belirtildi. Yaralanan bir hemşirenin vücudunun büyük bir kısmında yanıklar meydana gelmesi nedeniyle durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yapılan ön soruşturma kapsamında yangının, mumdan çıktığı ve alevlerin yayılmasıyla oksijen makinesinin patladığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Ukrayna'da hastanenin Covid-19 bölümünde yangın: 3 ölü, 3 yaralı

Ukrayna'da hastanenin Covid-19 bölümünde yangın: 3 ölü, 3 yaralı

Ukrayna'da hastanenin Covid-19 bölümünde yangın: 3 ölü, 3 yaralı

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