Son dakika haberleri | Ukrayna'da hastanede patlama

Ukrayna'nın Chernivtsi kentindeki bir hastanede meydana gelen patlamada, 1 kişi öldü.

Ukrayna acil servisinin bugün yaptığı açıklamaya göre, Chernivtsi kentindeki bir hastanenin ikinci katında meydana gelen patlama sonucu bir kişi öldü. Patlamada 20 kişinin tahliye edildiği ifade edildi. Patlamanın nedeni hakkında açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı