Son dakika haberleri | Ukrayna'da hastanede patlama
27.02.2021 17:00 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:05
Son dakika gündem haberi... Ukrayna'nın Chernivtsi kentindeki bir hastanede meydana gelen patlamada, 1 kişi öldü.
Ukrayna'nın Chernivtsi kentindeki bir hastanede meydana gelen patlamada, 1 kişi öldü.
Ukrayna acil servisinin bugün yaptığı açıklamaya göre, Chernivtsi kentindeki bir hastanenin ikinci katında meydana gelen patlama sonucu bir kişi öldü. Patlamada 20 kişinin tahliye edildiği ifade edildi. Patlamanın nedeni hakkında açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı