Son dakika haberleri... Ukrayna'da hastanede çıkan yangında 4 kişi öldü
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Son dakika haberleri... Ukrayna'da hastanede çıkan yangında 4 kişi öldü

04.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:02
Son dakika haberleri... Ukrayna'da hastanede çıkan yangında 4 kişi öldü

Son dakika haberine göre Ukrayna'nın Zaporeje kentinde bulaşıcı hastalıklar hastanesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Zaporeje kentinde bulaşıcı hastalıklar hastanesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamada, dün gece 23.25'te yangın ihbarı geldiği belirtildi.

Hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında bir doktor ve 3 hasta olmak üzere 4 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada, yangının 00.19'da söndürüldüğü ifade edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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