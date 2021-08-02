Son dakika haberleri! Ukrayna'da depoda büyük yangın

Son dakika haberleri: Ukrayna'nın sahil kentlerinden Odessa'da bulunan bir depoda yangın çıktı.

Ukrayna'nın sahil kentlerinden Odessa'da bulunan bir depoda yangın çıktı. 10 bin metrekareye yayılan yangına müdahale sürüyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamaya göre ülkenin sahil kentlerinden Odessa'da yer alan Daçnoye köyünde bir süpermarket zincirine ait depoda yangın çıktı. Yangının 37 bin 800 metrekarelik alanın 10 bin metrekaresine yayıldığı belirtildi. Yangına 22 itfaiye aracı ve 88 itfaiye ile söndürme çalışmalarına devam edildiği aktarılırken, şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı da kaydedildi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı