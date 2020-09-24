Son dakika haberleri | Ukrayna'da apartmanda yangın: 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Ukrayna'da apartmanda yangın: 1 ölü

24.09.2020 21:11 | Son Güncelleme: 24.09.2020 21:15
Son dakika haberleri | Ukrayna'da apartmanda yangın: 1 ölü

Son dakika dünya haberi... Ukrayna'da bir apartmanda çıkan yangında itfaiye ekipleri bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Ukrayna'da bir apartmanda çıkan yangında itfaiye ekipleri bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Yangına söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde iki katlı bir apartmanda yangın çıktı. Ukrayna medyası, itfaiye ekiplerinin bir kişinin cansı bedenine ulaştığını duyurdu. Yangının kontrol altına alındığı, ancak söndürme işleminin devam ettiği bildirildi.


Son dakika haberleri | Ukrayna'da apartmanda yangın: 1 ölü
Son dakika haberleri | Ukrayna'da apartmanda yangın: 1 ölü
Son dakika haberleri | Ukrayna'da apartmanda yangın: 1 ölü
Son dakika haberleri | Ukrayna'da apartmanda yangın: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Süleyman Soylu Fahrettin Koca Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hanife Hazal Kaya Demet Akalın Candaş Tolga Işık
Spor Okan Buruk Malcolm Thomas Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Uefa Bursa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Ukrayna'da apartmanda yangın: 1 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 21:15:31. #1.14#
title