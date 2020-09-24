Son dakika haberleri | Ukrayna'da apartmanda yangın: 1 ölü

Son dakika dünya haberi... Ukrayna'da bir apartmanda çıkan yangında itfaiye ekipleri bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Ukrayna'da bir apartmanda çıkan yangında itfaiye ekipleri bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Yangına söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde iki katlı bir apartmanda yangın çıktı. Ukrayna medyası, itfaiye ekiplerinin bir kişinin cansı bedenine ulaştığını duyurdu. Yangının kontrol altına alındığı, ancak söndürme işleminin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı