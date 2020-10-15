Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

15.10.2020 21:56 | Son Güncelleme: 15.10.2020 22:07
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi. Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde durulacağı aktarıldı. Görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da planlandığını açıklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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