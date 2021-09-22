Son dakika haberleri... Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı

Son dakika haberlerine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Yardımcısı Sergey Shefir'in aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Yardımcısı Sergey Shefir'in aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Yardımcısı Sergey Shefir'in aracına başkent Kiev yakınlarındaki Lesnyky köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Shefir'in yara almadığı ve 10 adet kurşunun araca isabet ettiği olayda Shefir'in şoförü yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırganlar aranıyor.

-İHA-

Son dakika haberleri... Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı

Son dakika haberleri... Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Rusya'da seçimlere 'siber saldırı' iddiası

Rusya'da seçimlere "siber saldırı" iddiası

 Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı, Kırım'daki Duma seçimlerinin Türkiye açısından hukuki geçerliliği olmadığını belirtti

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı, Kırım'daki Duma seçimlerinin Türkiye açısından hukuki geçerliliği olmadığını belirtti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Demet Akalın
Spor Hamit Altıntop Muslera Arda Turan Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 13:13:14. #1.17#