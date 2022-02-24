Son dakika haberleri | Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştü

Son dakika haberine göre Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Dışişleri Bakanlığına giderek bakanlık yetkilileri ile görüştü.

ANKARA (İHA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Dışişleri Bakanlığına giderek bakanlık yetkilileri ile görüştü.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşmek üzere bakanlık binasına gitti. Bodnar, 20 dakikaya yakın süren görüşmenin ardından açıklama yapmak üzere büyükelçilik binasına doğru yola çıktı.

Görüşmede Bodnar'ın basın mensuplarına yaptığı, "Hava sahasının ve Rus gemileri için Boğaziçi ve Çanakkale Boğazları'nın kapatılması için çağrıda bulunuyoruz. İlgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik. Aynı zamanda Rus tarafına bir yaptırımın uygulanmasını istiyoruz" şeklindeki açıklaması konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu öngörülüyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Ankara, Rusya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title