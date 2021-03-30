Son dakika haberleri: Ukrayna Başbakanı Şmıgal'dan Türk şirketlerine övgü
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Son dakika haberleri: Ukrayna Başbakanı Şmıgal'dan Türk şirketlerine övgü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika haberleri: Ukrayna Başbakanı Şmıgal'dan Türk şirketlerine övgü

Son dakika dünya haberi: Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelerek, Türk şirketlerinin ülkeye olan yatırım katkılarını takdir ettiklerini ifade etti.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelerek, Türk şirketlerinin ülkeye olan yatırım katkılarını takdir ettiklerini ifade etti.

Ukrayna Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Türkiye ile Ukrayna'nın altyapı, sanayi ve ticaret alanlarında önemli iş birliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Türkiye'nin Ukrayna için çok önemli bir ticari ve ekonomik partner olduğunu vurgulayan Şmıgal, "Türk şirketlerinin Ukrayna ekonomisine yatırım katkılarını takdir ediyoruz" dedi.

"TİCARET HACMİNİ 2 KATINA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Ukrayna Başbakanı, ikili ticaret hacminin yaklaşık 5 milyar dolar olduğuna işaret ederek, "Ukrayna ile Türkiye bunu en azından 2 katına çıkarma konusunda anlaştı. Cumhurbaşkalarımız güncellenen anlaşmalar ve karşılıklı ticaret yoluyla ilişkileri ve iş birliğini bir üst seviyeye taşıma arzusunu ortaya koydular" ifadelerini kullandı. Toplantıya katılan Türk iş insanları ise Ukrayna'da kamu- özel sektör ortaklığının ülkede altyapının ve ekonominin gelişimine katkı sağladığına dikkat çekti. Ukrayna Bakanlar Kurulunda düzenlenen toplantıya Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Kiev Ticaret Müşaviri Ahmed Numan Özyurt ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin de katıldı.


- Kiev
Son dakika haberleri: Ukrayna Başbakanı Şmıgal'dan Türk şirketlerine övgü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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