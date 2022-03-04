Son dakika haberleri: Ukrayna askeri, Kulbakio Havaalanı'nı Ruslardan geri aldı - Haberler

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Son dakika haberleri: Ukrayna askeri, Kulbakio Havaalanı'nı Ruslardan geri aldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre Ukrayna'da Nikolaev yakınlarındaki Kulbakino Havaalanı, Ukrayna askerlerinin operasyonlarının ardından Ruslardan geri alındı.

Ukrayna'da Nikolaev yakınlarındaki Kulbakino Havaalanı, Ukrayna askerlerinin operasyonlarının ardından Ruslardan geri alındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 9'ncu gününde birçok kentte çatışmalar devam ediyor. Rusya ordusu tarafından askeri operasyonların ilk gününde, Rusların elinden alınan Nikolaev kentindeki Kulbakino Havaalanı'na Ukrayna birlikleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından Rus askerlerinin havaalanında büyük kayıplar verdiği bilgisi paylaşılırken, Ukrayna askerleri tarafından Rusların elinden alınan havaalanına yeniden Ukrayna bayrağı çekildi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Son dakika haberleri: Ukrayna askeri, Kulbakio Havaalanı'nı Ruslardan geri aldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

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