Son dakika haberleri | Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı, Türk mevkidaşıyla bir araya geldi - Haberler
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Son dakika haberleri | Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı, Türk mevkidaşıyla bir araya geldi

Son dakika haberleri | Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı, Türk mevkidaşıyla bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika habere göre Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı General Kirill Budanov, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'ı ziyaret etti.

Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı General Kirill Budanov, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'ı ziyaret etti. Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada iki mevkidaşın görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.


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