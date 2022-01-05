Son dakika haberleri | Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı, Türk mevkidaşıyla bir araya geldi

Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı General Kirill Budanov, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'ı ziyaret etti. Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada iki mevkidaşın görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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