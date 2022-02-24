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Son dakika haberleri! Ukrayna, 40 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri! Ukrayna, 40 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu

Bir son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, 40 askerin öldürüldüğü bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, 40 askerin öldürüldüğü bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına bu sabah saatlerinde başlattığı harekatın ardından Rus birlikleri, Odessa, Kiev, Harkov başta olmak üzere tüm ülke genelinde askeri noktaları vurdu. Ukraynalı yetkililer, Rus bombardımanı sonucunda 40 Ukrayna askeri ve 10 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalılara silah çağrısında bulunarak Ukrayna halkına, "Ülkemizi savunuyoruz, ülkemiz için savaşıyoruz ve ülkemizi koruyoruz.

Ülkeyi savunmak isteyen herkese silah vereceğiz. Ukrayna'yı desteklemeye hazır olun" diyerek seslenmişti. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

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