Son dakika haberleri... Ukrayna: 11 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti
AA, Meiramgul Kussainova - Güncel
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Son dakika haberler... Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat - 6 Mart arasındaki savaşta karşı tarafın kayıp verilerinin güncellendiği bildirildi.
Açıklamada, 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiği, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.???????
AA / Meiramgul Kussainova - Güncel