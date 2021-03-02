Son dakika haberleri: Uganda, Somali'nin güvenliği için bu ülkeye 1000 asker daha gönderecek
Son dakika haber... Uganda ordusu, Somali'de barış ve istikrarın sağlanması amacıyla 1000 askerin daha bu ülkede görevlendirileceğini duyurdu.
Uganda ordusu, Somali'de barış ve istikrarın sağlanması amacıyla 1000 askerin daha bu ülkede görevlendirileceğini duyurdu.
Ulusal basındaki habere göre, Uganda ordusu, Somali'de görevlendirmek üzere 1000 askeri göreve çağırdı.
Askerlerin, geçen sene nisan ayında Somali'de görevlendirilmesinin planlandığı ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle görevlendirmenin ertelendiği kaydedildi.
Askerlerin Somali'de görevlendirilmeden önce kısa eğitimden geçeceği açıklandı.
Uganda'nın Somali'de Eş-Şebab terör örgütüyle mücadeleye destek vermek amacıyla 2007'den beri 6 binden fazla askeri görev yapıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak