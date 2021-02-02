Son dakika haberleri! Uganda'nın kahve ihracatı 2020'de 515 milyon dolara yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da kahve ihracatı geçen yıl 515 milyon dolara çıktı.

Uganda Kahve Geliştirme Kurumu'ndan (UCDA) yapılan açıklamada, ülkenin 2019'da 436 milyon dolar olan kahve ihracatının geçen yıl yaklaşık 515 milyon dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Uganda'da kahve ihracatının özellikle son yıllarda artış gösterdiği belirtilen açıklamada, ağırlıkla Arabica ve Bugisu kahvelerinin ihraç edildiği bildirildi.

Etiyopya ve Kenya'dan sonra en iyi kahveye sahip ülkenin Uganda olduğu belirtilirken, Uganda, kahvenin yüzde 63'ünü Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

İtalya, Uganda'dan en fazla kahve ithal eden ülke konumunda bulunuyor. İtalya'yı, Almanya, Belçika, Sudan ve Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak