Son dakika haberleri: Uganda lideri Museveni'den darbe ve terörizme karşı Afrikalı liderlere birlik çağrısı

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Burkina Faso'da ordunun darbe yaparak anayasayı askıya almasını kınayarak terörizme karşı birlik çağrısı yaptı.

Museveni, başkent Kampala'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Burkina Faso'daki siyasi istikrarsızlığın, Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin düşmesi sonrası arttığını belirtti.

Uganda olarak, komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) silahlı gruplarla mücadelesine destek verdiklerini belirten Museveni, Afrikalı liderlere darbe ve terörizme karşı birlik çağrısı yaptı.

Burkina Faso'daki darbeyi kınadığını açıklayan Museveni, "Batı Afrika'daki problemler Libya'ya saldırıyla başladı. Oradaki hükümetin çökmesi sonrasında Libya'daki terörist gruplar Mali, Nijer, Burkina Faso ve diğer ülkelere yayıldı." dedi.

Museveni, Libya'daki kaosun Afrika'daki güvenlik sorunlarını artırdığına dikkati çekerek, Afrikalı liderlerin, güçlü ordular kuramadıkları için silahlı grupların saldırılarına maruz kaldıklarını kaydetti.

Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 23 Ocak Pazar günü yönetime el koymuş ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okumuştu.

Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okunmuş, Ouedraogo, Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söylemişti.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore ise 24 Ocak Pazartesi günü istifa ederek görevinden ayrılmıştı.

Kabore'yi zora sokan terör sorunu

Burkina Faso'da son dönemde düzenlenen saldırılarda çok sayıda askerin yaşamını yitirmesi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Terörle mücadelede başarısızlıkla eleştirilen Kabore'nin istifası için ülke çapında eylemler düzenlenmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.