Son dakika haberleri! Uganda lideri, hangisini vurulacağına henüz karar vermediği için aşı olmadığını söyledi
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Son dakika haberleri! Uganda lideri, hangisini vurulacağına henüz karar vermediği için aşı olmadığını söyledi

15.03.2021 23:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 23:34
Son dakika haberleri! Uganda lideri, hangisini vurulacağına henüz karar vermediği için aşı olmadığını söyledi

Son dakika haber: Kitlesel aşılamanın başladığı Uganda'da, devlet başkanı Yoweri Museveni, hangi aşıyı olacağına henüz karar vermediğini ve bu yüzden aşı olmadığını açıkladı.

Kitlesel aşılamanın başladığı Uganda'da, devlet başkanı Yoweri Museveni, hangi aşıyı olacağına henüz karar vermediğini ve bu yüzden aşı olmadığını açıkladı.

Museveni, televizyonda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları ülkeye gelmeden önce gizlice aşılandığı iddialarını reddederek, "çok dikkatli" olduğunu ve hangi aşıyı olması gerektiği konusunu halen düşündüğünü belirtti.

Yaşı gereği aşılamada önceliğe sahip olan 76 yaşındaki lider, ailesinin de aşı olmadığını dile getirdi.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ülkeye gelen ve Hindistan'ın bağışladığı yaklaşık 1 milyon doz aşıyla kitlesel aşılamanın başladığı ülkede halka AstraZeneca aşıları vuruluyor.

Şimdiye kadar 40 bin 581 vakanın görüldüğü Uganda'da virüsten ötürü hayatını kaybedenlerin sayısı ise 334.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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