Son dakika haberleri | Uganda'da trafik kazasında 15 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Uganda'da trafik kazasında 15 kişi öldü

Son dakika haberleri | Uganda'da trafik kazasında 15 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da meydana gelen trafik kazasında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da meydana gelen trafik kazasında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uganda Kızılhaç Sözcüsü Irene Kasita, ülkenin Kampala-Kigali karayolunda meydana gelen trafik kazasına bir kamyon, bir taksi ve otobüsün karıştığını açıkladı.

Zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda kişinin yaralandığı kazanın sürücü hatasından kaynaklandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlar
Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Mustafa Şentop Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Aleyna Tilki Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Uganda'da trafik kazasında 15 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 21:51:14. #1.15#

title