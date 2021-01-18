Son dakika haberleri! Uganda'da polis, seçimi kaybeden ana muhalefet partisinin binasına girişi yasakladı
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Son dakika haberleri! Uganda'da polis, seçimi kaybeden ana muhalefet partisinin binasına girişi yasakladı

18.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:28
Son dakika haberleri! Uganda'da polis, seçimi kaybeden ana muhalefet partisinin binasına girişi yasakladı

Son dakika haber... Başkanlık seçiminin yapıldığı Doğu Afrika ülkesi Uganda'da polisin, ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Platformunun binasını kuşattığı bildirildi.

Başkanlık seçiminin yapıldığı Doğu Afrika ülkesi Uganda'da polisin, ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Platformunun binasını kuşattığı bildirildi.

Platform Sözcüsü Joel Ssenyonyi, basına yaptığı açıklamada, parti yetkililerinin başkent Kampala'da bulunan parti binasına giriş ve çıkışlarının polis tarafından engellendiğini belirtti.

Başkanlık seçiminde en çok ikinci oyu Robert Kyagulanyi'nin evinde gözaltında olduğunu hatırlatan Ssenyonyi, Kyagulanyi'nin serbest bırakılması amacıyla parti yetkililerinin binada bir araya gelerek hukuki çalışma başlatmak istediklerini aktardı.

Uganda Polis Sözcüsü Fred Enanga ise Kyagulanyi'nin evinin koruma amacıyla ablukaya alındığını öne sürdü.

Uganda'da muhalefet seçimlerde hile yapıldığını öne sürdü

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, 14 Ocak'taki seçimde koltuğunu korudu.

Seçim Komisyonuna göre, Ulusal Direniş Hareketinin (NRM) adayı Museveni, 6. kez devlet başkanı oldu. Museveni oyların yüzde 58,64'ünü, en büyük rakibi Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.

Bobi Wine olarak da bilinen ve "ev hapsinde" tutulan pop yıldızı Kyagulanyi, evini kuşatan askerlerin, kendisi ve eşinin dışarı çıkmasına izin vermediğini belirtmişti.

Muhalefet, ev hapsinde tutulan Kyagulanyi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan ve kaybeden Kyagulanyi, seçimde hile yapıldığını öne sürerek sonuçları kabul etmediklerini bildirmişti.

Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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