Son dakika haberleri | Uganda'da 6 Sudanlı mülteci çocuk el yapımı bombanın patlaması sonucu öldü
Son dakika gelişmesine göre Afrika ülkelerinden Uganda'da Sudanlı 6 mülteci çocuğun, buldukları el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Afrika ülkelerinden Uganda'da Sudanlı 6 mülteci çocuğun, buldukları el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Uganda'nın kuzey bölgesi polis sözcüsü Josephine Angucia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Magi mülteci kampına bırakılmış bir el yapımı bombanın patladığını belirtti.
Angucia, patlamada 6 mülteci çocuğun hayatını kaybettiğini, yaralanan diğer 5 çocuğun ise hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Patlamanın yaşandığı kampta, iç savaştan kaçan Sudanlı mültecilerin kaldığı ifade edildi.
İnfilak eden bombanın, kendilerini Tanrının Direniş Ordusu olarak tanımlayan isyancı gruba ait olabileceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak