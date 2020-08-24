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Son dakika haberleri | UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: Paris Saint Germain-Bayern Münih (2)

Son dakika gelişmesine göre Sokak aralarında ateşe verilen araçlar İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları LİZBON - 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih takımları Portekiz'in Lizbon şehrindeki Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi.

24.08.2020 07:11 | Son Güncelleme: 24.08.2020 07:40

Sokak aralarında ateşe verilen araçlar

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları LİZBON - 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih takımları Portekiz'in Lizbon şehrindeki Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu. Karşılaşma sırasında PSG taraftarları, takımlarını desteklemek üzere Fransa'nın başkenti Paris'in Champs-Elysees Caddesi ve Parc des Princes Stadyumu çevresinde toplandı. Maçın ardından bazı PSG taraftarları araçlara zarar verdi.

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Son dakika haberleri | UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: Paris Saint Germain-Bayern Münih (2)

Kaynak: AA

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