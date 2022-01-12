Son dakika haberleri... Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika haberleri... Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri... Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde otlatmaya götürülen sürüdeki bir keçi gözden kayboldu. Bölgeye bir süre keçisini arayan çoban keçinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti. Keçiyi kendi çabasıyla kurtarmayacağını anlayan çoban durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler gerekli önlemleri alarak kayalıklardan keçinin bulunduğu alana indi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan kayalıklarda güçlükle ilerleyen itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan keçiyi kurtardı. Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi. - MUĞLA

Son dakika haberleri... Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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