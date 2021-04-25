Son dakika haberleri... Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri... Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberleri... Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde traktörle uçuruma yuvarlanan çiftçi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde traktörle uçuruma yuvarlanan çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Argıtça Mahallesi'nde tarlada çalıştıktan sonra eve dönen Erdem Koca'nın (57) kullandığı 31 EP 853 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Koca, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından uçurumdan çıkartılan Erdem Koca'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. - HATAY

Son dakika haberleri... Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Son dakika haberleri... Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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