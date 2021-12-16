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Uçuruma yuvarlanan araçtaki sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir - Haberler | Yerel

Uçuruma yuvarlanan araçtaki sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı Aydın'ın Nazilli ilçesinde açık kasa kamyonetin geri manevra yaparken 20 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Uçuruma yuvarlanan araçtaki sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde açık kasa kamyonetin geri manevra yaparken 20 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Nazilli ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet K. idaresindeki 09 Z 1880 plakalı kamyonet, sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada, yaklaşık 20 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlanarak, dereye düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ahmet K. Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Nazilli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Uçuruma yuvarlanan araçtaki sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Uçuruma yuvarlanan araçtaki sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Uçuruma yuvarlanan araçtaki sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Uçuruma yuvarlanan araçtaki sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Uçuruma yuvarlanan araçtaki sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Uçuruma yuvarlanan araçtaki sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

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İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir - Son Dakika Haberleri

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