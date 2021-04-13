Son dakika haberleri: Ücretsiz POMEM kursları devam ediyor
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Son dakika haberleri: Ücretsiz POMEM kursları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Ücretsiz POMEM kursları devam ediyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik Belediyesi tarafından Polis Meslek Yüksek Okulu (POMEM) öğrencileri için gerçekleştirilen fiziki yeterlilik sınavı hazırlık kursları devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından Polis Meslek Yüksek Okulu (POMEM) öğrencileri için gerçekleştirilen fiziki yeterlilik sınavı hazırlık kursları devam ediyor.

Gençlere yönelik birçok alanda hizmetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi, verilen eğitimlerle adayları sınavlara hazırlıyor. Bilecik Belediyesi Spor Birimi uzman eğitmenler tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonunda verilen kurslara katılan öğrenciler, ücretsiz ulaşım hizmeti de alıyor. Yaklaşık iki aydır süren ve haftada 4 gün boyunca verilen eğitimler, 1 Mayıs tarihine kadar devam edecek. - BİLECİK

Son dakika haberleri: Ücretsiz POMEM kursları devam ediyor
Son dakika haberleri: Ücretsiz POMEM kursları devam ediyor
Son dakika haberleri: Ücretsiz POMEM kursları devam ediyor
Son dakika haberleri: Ücretsiz POMEM kursları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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