Son dakika haberleri: UCM, Ugandalı ayrılıkçı grubun komutanı Dominic Ongwen'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etti

Son dakika haberlerine göre Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Uganda'nın kuzeyindeki "Tanrı'nın Direniş Ordusu (LRA)" adlı Ugandalı ayrılıkçı örgütün komutanlarından Dominic Ongwen'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etti.