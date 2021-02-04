Son dakika haberleri: UCM, Ugandalı ayrılıkçı grubun komutanı Dominic Ongwen'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: UCM, Ugandalı ayrılıkçı grubun komutanı Dominic Ongwen'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etti

04.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:16
Son dakika haberleri: UCM, Ugandalı ayrılıkçı grubun komutanı Dominic Ongwen'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etti

Son dakika haberlerine göre Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Uganda'nın kuzeyindeki "Tanrı'nın Direniş Ordusu (LRA)" adlı Ugandalı ayrılıkçı örgütün komutanlarından Dominic Ongwen'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Uganda'nın kuzeyindeki "Tanrı'nın Direniş Ordusu (LRA)" adlı Ugandalı ayrılıkçı örgütün komutanlarından Dominic Ongwen'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etti.

Lahey'deki UCM binasında yapılan duruşmaya katılan Ongwen, Uganda'daki iç çatışmalardan kaçan sivillerin bulunduğu Pajule, Odek, Abok ve Lukodi kamplarında LRA militanlarınca işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu bulundu.

Ongwen'in sivillerin bulunduğu kamplara saldırı talimatı verdiği ve LRA militanlarının işlediği suçlardan bizzat sorumlu olduğu kaydedildi.

Ongwen, cinayet, işkence, köleleştirme, yağmalama, tecavüz, zorla hamile bırakma ve çocukları silahaltına alma gibi çeşitli suçlardan mahkum edildi.

Mahkeme, doktor raporlarının, saldırıların gerçekleştirdiği sırada Ongwen'in akıl sağlığının yerinde olduğunu tespit ettiğini bildirdi.

Hakimler, kararda, mağdurların duruşmalarda verdikleri ifadeleri isimleriyle açıkladı.

Tecavüz mağduru kadınların LRA militanlarıyla zorla evlendirildikleri, tecavüz edilerek hamile bırakıldıkları ve karşı koyanların öldürüldüğü belirtildi.

Hakkındaki hapis cezasının süresi daha sonra açıklanacak Ongwen, yargılandığı 70 ayrı suçun 61'inden suçlu bulundu.

UCM'deki yargılama süreci

UCM'nin tutuklama emrine istinaden yaklaşık 10 yıl boyunca aranan Ongwen, 17 Ocak 2015'te Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM Barış Gücü askerlerince UCM'de yargılanmak üzere Lahey'e gönderilmişti.

UCM, LRA tarafından Uganda'da işlenen suçlarla ilgili soruşturmasına 29 Temmuz 2004'te başlamıştı.

LRA'nın lideri Joseph Kony ile yardımcıları Vincent Otti, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen ve Raska Lukwiya hakkında 8 Temmuz 2005'te çeşitli suçlar sebebiyle tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Lukwiya'nın 2006'da ve Otti'nin 2007'de çatışmalarda öldüğü belirlenmiş, Ongwen ise UCM'ye gönderilmişti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak öldüğü iddia edilen diğer şüpheli Joseph Kony ise hala bulunamadı.

Tanrı'nın Direniş Ordusu

Uganda'nın kuzeyinde dini temellere dayalı bir devlet kurmak isteyen Tanrı'nın Direniş Ordusu, 2002-2005'teki çatışmalarda, yerlerinden edilen sivillerin yaşadığı kamplara saldırmış yüzlerce kişiye karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemişti.

ABD'nin terörist örgütler listesinde yer alan LRA, Uganda ve Güney Sudan'ın yanı sıra Orta Afrika Cumhuriyeti ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde düzenlediği şiddet eylemleriyle tanınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Özcan Deniz Neslihan Atagül
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ptt Silah Ankara Haziran
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: UCM, Ugandalı ayrılıkçı grubun komutanı Dominic Ongwen'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 14:16:32. #1.16#
title