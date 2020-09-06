Son dakika haberleri! Uçak ambulans 18 yaşındaki genç için havalandı
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Son dakika haberleri! Uçak ambulans 18 yaşındaki genç için havalandı

Son dakika haberi: Balıkesir'de elektrik akımına kapılması nedeniyle vücudunun yüzde 70'inde yanık oluşan hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Son dakika haberleri! Uçak ambulans 18 yaşındaki genç için havalandı
06.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 06.09.2020 14:28

Balıkesir'de elektrik akımına kapılması nedeniyle vücudunun yüzde 70'inde yanık oluşan hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Olayda yaralanan 18 yaşındaki U.Ç, ilk olarak Balıkesir Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi.

Ankara Şehir Hastanesi Yanık Ünitesinde yer bulunmasının ardından hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin hızlı bir şekilde sağlanması için 112 Komuta Kontrol Merkezi, nakli için Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon ile iletişime geçti.

Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezince Balıkesir'e gönderilen uçak ambulans, U.Ç'yi alarak Ankara'ya naklini gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

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