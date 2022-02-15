Son dakika haberleri! Üç şehrin kavşak noktasındaki Toprakkale Kalesi turizme kazandırılacak

TOPRAKKALE, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, üç şehrin kavşak noktasında yer alan Toprakkale Kalesi, restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılacak.

Tarihi milattan önce 2000'li yıllara dayanan yaklaşık 75 metre yükseklikteki kale, ayakta kalan yapılarıyla dikkati çekiyor.

Osmaniye, Adana ve Hatay'ın kavşak noktasındaki kalede İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce geçen yıl başlatılan ve dört etaptan oluşan restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İlk etap çalışmalar kapsamında, kalenin giriş bölümünde bulunan kapı ve tonozlu yapı, tarihi mimarisine uygun olarak restore edildi ve güçlendirildi. Yakın zamanda başlanması planlanan 2. etap çalışmalarda ise kaleye kafe, restoran, mesire alanı, yürüyüş yolu ve satış yerleri yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Osmaniye, kent sınırları içinde Kastabala, Harun Reşit, Savranda, Hemite gibi Kültür ve Turizm Bakanlığında kayıtlı 26 tarihi kaleyi barındırması nedeniyle "kaleler şehri" olarak da anılıyor.

Kalenin yanına millet bahçesi yapılacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, AA muhabirine, Toprakkale'nin, Osmaniye'nin vitrin kalelerinden biri olduğunu söyledi.

Önemli bir noktada bulunan kalenin bugüne kadar birçok yapısıyla da ayakta kaldığını anlatan Torun, Toprakkale'nin turizme kazandırılması için geçen yıl başlattıkları restorasyon çalışmasının sürdüğünü belirtti.

Ana giriş tonozlu yapının restorasyonunu tamamladıklarını aktaran Torun, yakın zamanda da kafeterya, restoran, yöresel ve organik ürünlerin satılacağı dükkanlarla yürüyüş yolları ve seyir terasında çalışmaların başlayacağını dile getirdi.

Torun, Toprakkale Belediyesince kalenin yan parselinde millet bahçesi yapılacağını da belirterek, "Şu anda ilk etabın bitmesiyle birlikte mart ayı gibi kalemizi ziyaretçilerimize açacağız. Yerli ve yabancı turistleri kaleler şehri Osmaniye'mize bekliyoruz." diye konuştu.

"Kalemizi halkımızın hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyoruz"

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da kalenin giriş kısmında restorasyon çalışmalarının tamamlandığını, diğer kısımların da süratle bitirileceğini söyledi.

Kalenin sadece tarihi yapısıyla değil, etrafındaki seyir terası, yürüyüş yolları ve mesire alanlarıyla mükemmel bir kale olacağını dile getiren Durmuşoğlu, "Çukurova'nın ortasında, 75 metre yükseklikteki bu kalemiz, tarihe tanıklık etmiş, günümüze kadar ayakta kalmış. Yıllardır restorasyon bekliyordu. Bugün hamdolsun restorasyon çalışmalarına başlamanın ve kalemizi halkımızın hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.