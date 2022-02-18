Son dakika haberleri | Üç arkadaşının ölümüne neden olan sürücüye 10 yıl 8 ay hapis

ANKARA'da, yönetimindeki otomobille ekmek kamyonetine çarpan ve araçtaki 3 arkadaşının ölümüne neden olan tutuklu sanık Selçuk Şafak, 'bilinçli taksirle birden fazla ölüme neden olma' suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Pursaklar Tevfik İleri Mahallesi'ndeki Turgut Özal Bulvarı'nda, 22 Aralık 2020'de meydana gelen trafik kazasında, Selçuk Şafak'ın kullandığı 35 FA 989 plakalı otomobil, Cemil A. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Aslıhan Akın Pınarcık, Alper Nebi As ve Erdem Bodur yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan şüphelinin kimliği otomobilde bulundu. Uzun süre ulaşılamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Selçuk Şafak, gözaltına alındıktan sonra savcılığa verdiği ifadede, üzerine atılı suçu kabul etmedi. Arkadaşlarının alkollü olduğunu fakat kendisinin alkol kullanmadığını iddia eden Şafak, kazanın gerçekleştiği yolun virajlı olduğunu ve 100 kilometre hız ile seyrederken öndeki araca çarptığını söyledi. Şafak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı.