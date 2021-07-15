Son dakika haberleri! Üç aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yeni Yol Caddesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 27 AGD 299 plakalı otomobil ile 47 AC 098 ve 47 PG 836 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı