Son dakika haberleri: TYF Başkanı Akdurak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u ziyaret etti Son dakika gelişmesine göre Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Federasyondan yapılan açıklamada başkan Akdurak'ın, bakan Kurum'la görüşmesinde yelken kulüplerinin tesis sorunlarının çözümüyle ilgili desteklerini istediği ifade edildi. Kaynak: AA