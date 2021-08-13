Son dakika haberleri | Tuzla'da trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haberleri | Tuzla'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri | Tuzla'da trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Tuzla Orhanlı gişeler çıkışında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tuzla Orhanlı gişeler çıkışında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Orhanlı gişeler çıkışı Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde İ.K. idaresindeki 34 FK 7577 plakalı tırla İ.İ. yönetimindeki 34 SZ 7576 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada kamyonda bulunan 2 kişiyle tır sürücüsü yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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