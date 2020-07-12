Son dakika haberleri... TUZLA'DA OTLUK ALANDA YANGIN Son dakika haberi... Yangına helikopterle de müdahale ediliyorHaber-Kamera Murat KORKMAZİSTANBUL,(DHA)Tuzla'da Orhanlı Kurtköy Yanyolu yanındaki otluk alanda yangın çıktı.

Yangına helikopterle de müdahale ediliyor

Haber-Kamera Murat KORKMAZİSTANBUL,(DHA)

Tuzla'da Orhanlı Kurtköy Yanyolu yanındaki otluk alanda yangın çıktı. Geniş bir alana yayılan alevlere itfaiye ekipleri ile birlikte yangına söndürme helikopteri de müdahale ediyor.

Kaynak: DHA