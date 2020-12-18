Son dakika haberleri! TUZLA'DA MARKETTEKİ TIRNAKÇILAR KAMERADA
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Son dakika haberleri! TUZLA'DA MARKETTEKİ TIRNAKÇILAR KAMERADA

18.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:51
Son dakika haberleri! TUZLA'DA MARKETTEKİ TIRNAKÇILAR KAMERADA

Son dakika gündem haberi... Tuzla'da akaryakıt istasyonunun marketine giren şüpheli para bozdurma bahanesiyle kasiyerin dikkatini dağıtarak aldığı 200 lira ile kayıplara karıştı.

 Tuzla'da akaryakıt istasyonunun marketine giren şüpheli para bozdurma bahanesiyle kasiyerin dikkatini dağıtarak aldığı 200 lira ile kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Tuzla'da benzin istasyonunda meydana geldi. Markette alışveriş yapan şüpheli arkadaşıyla birlikte ödeme yapmak için kasaya geldi.  Şüpheli önce kasiyerden elindeki 200 lirayı bozmasını istedi. Kasiyerden iki adet 100 lira alan şüpheli el çabukluğuyla aldığı parayı cebine koydu. Elindeki 200 lirayı ise kasiyere vermeyerek, arkadaşından aldığı bozuk para ile ödemeyi yaptı. O sırada şüphelinin yanındaki arkadaşı ise kasiyere sorular sorarak dikkatini dağıtmaya çalıştı.  Kasiyer kadın, verdiği 200 lirayı geri isteyince, şüpheliler parayı verdiklerini iddia ederek, kasiyerle tartıştıktan sonra olay yerinden hızla ayrıldı. Olay sonrası tereddüde düşen kasiyer işyerine ait güvenlik kamerasını izleyince parayı geri almadığını fark etti.  Yaşanan olay polis ekiplerine bildirildi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler benzin istasyonuna araçla gelen şüphelilere ait otomobilin plakasını tespit ederek yaptığı çalışma sonrası kısa sürede tırnakçılık yapan şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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