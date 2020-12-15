Son dakika haberleri... Tuzla'da kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Tuzla'da kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Hayatını kaybeden kadının yakınları yaralı sinir krizi geçirdi Tuzla'da eşiyle arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya başlayan Seher Ç. kocası Ceyhun Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.