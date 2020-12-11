Son dakika haberleri | TUZLA'DA KAPALI OLMASI GEREKEN SAUNADA YANGIN ÇIKTI 8 KİŞİ YARALANDI, ÇOK SAYIDA KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ 2 (Röportajlar-yaralılar)
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11.12.2020 05:54 | Son Güncelleme: 11.12.2020 05:58
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TUZLA'DA KAPALI OLMASI GEREKEN SAUNADA YANGIN ÇIKTI 8 KİŞİ YARALANDI, ÇOK SAYIDA KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ 2 (Röportajlar-yaralılar)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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