Son dakika haberleri | TUZLA'DA KAPALI OLMASI GEREKEN SAUNADA YANGIN ÇIKTI 8 KİŞİ YARALANDI, ÇOK SAYIDA KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ 2 (Röportajlar-yaralılar)
11.12.2020 05:54 | Son Güncelleme: 11.12.2020 05:58
Son dakika gündem haberi... TUZLA'DA KAPALI OLMASI GEREKEN SAUNADA YANGIN ÇIKTI 8 KİŞİ YARALANDI, ÇOK SAYIDA KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ 2 (Röportajlar-yaralılar)
TUZLA'DA KAPALI OLMASI GEREKEN SAUNADA YANGIN ÇIKTI 8 KİŞİ YARALANDI, ÇOK SAYIDA KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ 2 (Röportajlar-yaralılar)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR